В Киеве начались съемки украинского фильма "Преданная": сюжет и первый тизер фильма

Полнометражный романтично фэнтезийный фильм под названием "Преданная" положил свое начало. Команда режиссеров, сценаристов и актеров начали активно работать над съемками кинокартины по мотивам бестселлера "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович.

Об этом авторы идеи и представители проекта сообщили на официальной странице фильма в Facebook. Они радостно сообщили, что роман "Феликс Австрия", который стал лауреатом многих престижных литературных премий, наконец будет экранизирован.

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По сюжету фильма, события разворачиваются в 1868 году в Станиславе (ныне – Ивано-Франковск). Тогда город был частью Австро-Венгерской империи.

В доме богатой семьи разгорелся пожар. Доктору Ангеру удалось спасти из огня лишь двух девушек – родную дочь Адель и дочь их прислуги Стефанию. Его жена и родители девочки, служившие их семье, погибли, потому Ангер решает принять ее и воспитывать вместе со своей дочерью.



Съемки фильма "Преданная", хозяйка Стефания / Facebook / "Преданная"

Прошли годы, мужчина постарел, а девушки выросли. Они до сих пор остаются неразлучными, однако их отличает лишь то, что барышня Адель вышла замуж, а дочь бывших прислуги Стефания до сих пор топит свою молодость в кулинарии и хозяйствовании. Взрослые женщины, которые стали друг другу как сестра не могут понять только одного – они стали друг другу родным человеком, так и остались разделенными на хозяйку и служанку.



Съемки фильма "Преданная", барышня Адель / Facebook / "Преданная"

И Адель, и Стефании будет очень нелегко, из-за чего они потеряют связь с реальностью и потеряют себя в выдуманном пространстве. Их поглотит калейдоскоп ревности, крепкой любви, тайн и двойных смыслов.

Роль барышни Адель досталась Олесе Романовой, а служанку Стефанию, от имени которого ведется повествование в романе, сыграет польская актриса Марианна Янушевич. Главную мужскую роль исполнит Роман Луцкий – он изобразит образ скульптора Петра Сколика, а режиссером фильма выступила Кристина Сиволап.

Премьера фильма запланирована на начало 2020 года.

Смотреть первый тизер к фильму "Преданная": видео