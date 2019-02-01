В Киеве начался Ukrainian Fashion Week 2019/2020: какие дизайнеры открывали Неделю моды

5 Читати новину українською
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week / Getty Images

В пятницу, 1 февраля, в столице Украины стартовала Неделя моды, которая продлится до 5 февраля включительно. Какие украинские дизайнеры удостоились открывать показ и представить свои новые коллекции – читайте в нашем материале.

Самое модное светское мероприятие Ukrainian Fashion Week 2019/2020 официально открыли в пятницу, 1 февраля, в Художественном Арсенале. Для посетителей Недели моды и ценителей стильных нарядов организаторы подготовили много сюрпризов и яркое шоу.

Читайте также: Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна-лето 2019

Первыми представили свои коллекции, которые зададут модные тенденции на следующий сезон, такие украинские дизайнеры: POUSTOVIT, Elena Burenina, A. M. G., FINCH, Yana Chervinska и Valery Kovalska.

Первые фото с Недели моды в Киеве можно увидеть на официальной странице мероприятия в Instagram. Показ открывала украинский дизайнер бренда POUSTOVIT Лилия Пустовит. В ее коллекции Весна-лето 2019/20 было представлено много нарядов в розовом оттенке, а также принт, который не теряет актуальности уже несколько сезонов подряд, – крупная клетка.

Следующей представляла свою коллекцию Elena Burenina. Она представила яркую мужскую куртку желтого цвета, а также женские наряды в популярных леопардовых и коровьих принтах.

А вот дизайнер и основательница бренда A. M. G. Елена Беттяр начала показ своей коллекции с одежды в актуальном оттенке 2019 года. В частности, в ее коллекции было много нарядов в Pantone 2019, а именно – коралловом с золотистым оттенком.

 

 

Теги: Новости Украины Мода Неделя моды LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1 февраля 16:57 Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
382
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
31 января 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
163
Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
31 января 10:01 Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
Анастасія Манюхіна 928
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
235
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 654
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 26442
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук