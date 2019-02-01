В Киеве начался Ukrainian Fashion Week 2019/2020: какие дизайнеры открывали Неделю моды

В пятницу, 1 февраля, в столице Украины стартовала Неделя моды, которая продлится до 5 февраля включительно. Какие украинские дизайнеры удостоились открывать показ и представить свои новые коллекции – читайте в нашем материале.

Самое модное светское мероприятие Ukrainian Fashion Week 2019/2020 официально открыли в пятницу, 1 февраля, в Художественном Арсенале. Для посетителей Недели моды и ценителей стильных нарядов организаторы подготовили много сюрпризов и яркое шоу.

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Первыми представили свои коллекции, которые зададут модные тенденции на следующий сезон, такие украинские дизайнеры: POUSTOVIT, Elena Burenina, A. M. G., FINCH, Yana Chervinska и Valery Kovalska.

Первые фото с Недели моды в Киеве можно увидеть на официальной странице мероприятия в Instagram. Показ открывала украинский дизайнер бренда POUSTOVIT Лилия Пустовит. В ее коллекции Весна-лето 2019/20 было представлено много нарядов в розовом оттенке, а также принт, который не теряет актуальности уже несколько сезонов подряд, – крупная клетка.

Следующей представляла свою коллекцию Elena Burenina. Она представила яркую мужскую куртку желтого цвета, а также женские наряды в популярных леопардовых и коровьих принтах.

А вот дизайнер и основательница бренда A. M. G. Елена Беттяр начала показ своей коллекции с одежды в актуальном оттенке 2019 года. В частности, в ее коллекции было много нарядов в Pantone 2019, а именно – коралловом с золотистым оттенком.