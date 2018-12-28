В Киеве напали на DZIDZIO, – представитель артиста

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DZIDZIO
DZIDZIO / Instagram / @dzidzio

На талантливого украинского певца и вокалиста группы DZIDZIO Михаила Фому неизвестные напали в центре Киева.

Об этом сообщила представительница певца Лилия Слюсар на странице в Facebook.

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По ее словам, нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций. Слюсар добавила, что официальные комментарии и подробности будут озвучены позже.

Относительно ситуации с нападением на Михаила Фому сегодня утром перед эфиром на "Хит ФМ" мы дадим официальные комментарии позже,
– отметила менеджер.

 

Теги: LifeStyle Музыка Новости Киева Скандал
Источник: 24 канал
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