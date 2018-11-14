В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было

Столичный "Дворец спорта" взорвался от зажигательных песен легендарного Стинга. Концерт состоялся 14 ноября и стал одним из знаковых событий в светской жизни Украины.

Популярного артиста с нетерпением ожидали поклонники. Люди в основном заказывали билеты заранее, выхватывая самые дешевые по более 1600 гривен. Однако среди меломанов нашлись и такие, кто позаботился о возможности послушать Стинга за считанные часы до концерта.

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В целом стоимость билетов колебалась от 2 до 9 тысяч гривен. Такая цена уже стала одной из крупнейших, которую запросили организаторы за выступление иностранных артистов. Однако стоимость билетов отнюдь не повлияла на количество украинцев, пришедших послушать выступление Стинга. Тысячи людей с восторгом ожидали выхода легендарного британца.

Под бурные овации на сцену вышел Стинг в сопровождении ямайского регги-исполнителя Шэгги. От первых же аккордов песен "Дворец спорта" просто взорвался аплодисментами. Стинг и Шэгги спели песни из нового альбома "44/876". Кроме этого, многотысячная толпа послушала уже известные всем композиции, которые артисты спели в другой манере.

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Для грандиозного концерта знаменитости выбрали наряд, который впоследствии активно обсуждали в сети. На сцену Стинг вышел в черных приталенных штанах и темной футболке с принтом. А вот Шегги покрасовался перед поклонниками в штанах и белой рубашке, которую дополнил стильной шляпой. В этом меломаны видели символичность.

Стоит отметить, что все меломаны с удовольствием послушали чрезвычайное пение Стинга. Украинцы признались, что этот концерт запомнится им на всю жизнь, а феерическое шоу стоило каждой потраченной копейки.

Стинг – это любовь с детства. Надоели уже эти "звезды", которые прыгают на сцене в трусах. Получил удовольствие от настоящей музыки,

- рассказал один из сторонников Стинга.

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И действительно, атмосфера на концерте превзошла все ожидания. Под хиты легендарного Стинга люди танцевали и подпевали известные ленты. От такого теплого приема в Украине знаменитые певцы не сдерживали эмоций. После концерта Стинг поблагодарил поклонников за замечательный вечер.

К слову, настроиться перед выступлением Стингу помогла медитация. Ее он провел в специальной комнате, покрытой темным полотном. Таким образом артист уединился от всех участников концерта и настроился на грандиозное выступление. Видимо, такая подготовка повлияло на сам ход концерта: Стинг был в прекрасном настроении и с удовольствием исполнял каждую песню. От мелодии своих песен он показал зажигательные танцы.

Украинцы признались, что не хотели, чтобы концерт заканчивался. Под бурные аплодисменты Стинг и Шэгги дважды возвращались на сцену, после чего все же попрощались с поклонниками.

"Это было потрясающе! До сих пор под впечатлением и хочу еще их услышать", – добавили взволнованные поклонники.