В Киеве откроется выставка украинского художника-рекордсмена

13 декабря в Музее истории Киева открывается выставка "В этом поле, синем..." лауреата Национальной премии Украины им. Т. Шевченко Анатолия Криволапа.

Анатолий Криволап возглавляет рейтинг самых успешных украинских художников. Его работы входят почти во все собрания украинских коллекционеров современного искусства и не раз устанавливали рекорды продаж современного украинского искусства на международном арт-рынке.

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В мае 2011 его картина "Степь" была продана на аукционе Phillips de Pury & Co в Нью-Йорке за 98 500 долларов. А уже в октябре на торгах современного искусства дома Phillips de Pury & Co в Лондоне работа "Конь. Ночь" была продана за 124 400 долларов.



Анатолий Криволап "Конь"

Экспозиция в Музее истории Киева, для названия которой выбраны строки из поэзии Василия Стуса представляет новые и уже известные полотна художника, вместе раскрывающие многогранность и самобытность художника. Ключевым символом выставки является конь – древний символ свободы, скорости и цикличности развития самой природы. Лошади на картинах Криволапа – часть природы, воплощение ее красоты, динамики, движения и внутренней гармонии. На полотнах художника они сопровождают восход и закат солнца, превращаясь в выразительную метафору времени, его движения и текучести.



Анатолий Криволап " Конь. Белый силуэт"

Выставка "В этом поле, синем..." задумана как "поэтический проект", в котором гармонично сочетаются картины Криволапа, стихи украинских поэтов и видеосюжеты с изображением украинской природы. Вместе они образуют многомерное образно-эстетическое поле, в котором любимый синий цвет художника раскрывает свой глубокий символический смысл.

Этот проект – очередной качественный шаг сотрудничества бизнеса с выдающимися художниками и подтверждение того, что культура Украины – настолько популярный и динамичный тренд, – отмечает основатель Cultprostir Hub, автор проекта "Ukraine. The best" Юрий Комельков.

Кто такой Анатолий Криволап?Известный украинский художник, мастер нефигуративной живописи и пейзажа. Получил классическое профессиональное образование в Государственном художественном институте в Киеве (теперь – Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). После завершения обучения в течение 15-ти лет активно искал себя в искусстве, не желая творить в рамках соцреализма.

Важным событием в творческой жизни Анатолия Криволапа стала республиканская художественная выставка, посвященная 45-й годовщине победы во Второй мировой войне (Киев, 1990). Представленное на ней произведение художника "Багровые высоты" вызвало значительный резонанс, по сути, открыв художника для художественного сообщества. Вскоре Криволап вошел в состав творческого объединения "Живописный заповедник" (1992-1995), которое сыграло важную роль в развитии современного украинского изобразительного искусства.

Последующие годы были отмечены мощным творческим взлетом и широким признанием художника не только в Украине, но и за ее пределами. Работы авторства Криволапа активно выставлялись, продавались и коллекционировались по всему миру.

2011 года Криволап стал лауреатом общенациональной премии "Человек года" в номинации "Художник года". Тогда же фотография украинского художника впервые появилась на обложке журнала "Forbes".

В 2012 году знаменательным событием в жизни художника стало вручение ему высшей государственной награды – Национальной Шевченковской премии за цикл картин "Украинский мотив".