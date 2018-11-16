В Киеве открылась грандиозная выставка с 3D-скульптурами: эффектные фото

14 ноября в Киеве заработала потрясающая современная выставка Samskara, которая соединила экспозиции с графическими работами Андроида Джонса, интерактивными инсталляциями и 3D-скульптурами.

Первыми гостями светского мероприятия стали поклонники художника и украинские знаменитости. В частности, открытие выставки Samskara посетили участники группы Shanti People, ведущий "Хит-ФМ" Денис Жупник с женой Александрой, саундпродюсер Артур Даниелян, актер Илья Дерменжи, ди-джей и ведущая Даша Коломиец и другие.

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Выставка в Киеве Samskara / пресс-служба



Первая вечеринка выставки Samskara / пресс-служба

Для всех посетителей выставки организаторы могут провести специальную экскурсию, благодаря которой можно узнать больше о творчестве художника и его жизни.

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Стоит отметить, что главным вдохновением для Андроида Джонса является индийская философия. Особую роль на него произвела книга Бхагавадгита, что прослеживается в картинах художника. Сама же выставка Samskara является своеобразным способом связать цитаты из издания в один мир.

Находясь на выставке, важно помнить о душе и процессе ее перерождения. Душа перерождается подобно тому, как мы меняем одежду. Сбросив предыдущее тело, душа ставит себе важные вопросы, ищет себя и переосмысливает вектор своего развития,

– рассказали представители Samskara.



Выставка в Киеве / пресс-служба



Samskara / пресс-служба



Работы Андроида Джонса / пресс-служба



Современное искусство / пресс-служба



Эффектная выставка современного искусства / пресс-служба



Выставка Samskara в Киеве поражает красотой / пресс-служба

Известно, что выставка цифрового искусства будет действовать до 13 января. Мероприятие проходит в Доме одежды на Львовской площади. В ее рамках также запланированы громкие вечеринки, в частности, 17 и 18 ноября.

Кто такой Андроид Джонс?

Это художник, который в детстве пережил тяжелую болезнь. Проводя много времени в больницах, он придумал псевдоним Андроид и начал свой творческий путь. В возрасте 11 лет Андроид Джонс решил, что у него нет права заниматься неприятными и лишенными содержания делами, потому посвятил себя живописи. Сейчас среди его работ – концепт-арт "Звездных войн" и "Аватара", зомби-игр для Нинтендо, инсталляциями на зданиях Эмпайр-стейт-билдинга и Сиднейской оперы, выставки для фестиваля Burning Man.