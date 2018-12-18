В Киеве открылась уникальная выставка самого дорогого художника Украины

В Музее истории Киева открылась выставка "В этом поле, синем..." лауреата Национальной премии Украины имени Шевченко – Анатолия Криволапа.

Уникальность этой выставки в том, что впервые и, как сказал сам художник – "в последнее", в одном музейном пространстве собрано около 20-ти работ по его престижной серии "Кони". Именно картины из этой серии были куплены за рубежом за рекордные для украинских художников цены. В 2011 году работу Криволапа "Конь. Ночь" приобрели на торгах современного искусства дома Phillips de Pury&Co в Лондоне за рекордную по тем временам сумму – 124 400 долларов, а в 2013-м художник побил собственный рекорд: картина "Конь. Вечер" отправилась в частную коллекцию за 186 тысяч долларов.

Картины Анатолия Криволапа вдохновляют

На экспозиции в Музее истории Киева, для названия которой избрана строка из стихотворения Василия Стуса "В этом поле, синем...", собраны новые и уже известные полотна художника, которые вместе раскрывают многогранность художника. В живописи Анатолия Криволапа украинская природа предстает как многозначный эстетический космос, полный жизненной силы, драматического напряжения и неисчерпаемой энергии.

Выставка "В этом поле, синем ..." в Киеве

Ключевым символом выставки является лошадь – древний символ свободы и скорости. Лошади на картинах Анатолия Криволапа – часть природы, воплощение ее красоты, динамики, движения и внутренней гармонии. На полотнах художника они сопровождают восток и запад солнца, превращаясь в выразительную метафору времени.

Конь – это мое очень сильное детское впечатление. Что-то такое загадочное, невероятное по пластике, с очень красивым выражением глаз. Я редко встречал девушек с такими глазами, как у лошадей,

– говорит Анатолий Криволап.

Анатолий Криволап, картина из серии "Лошадь"

Выставка "В этом поле, синем..." задумана и как "поэтический проект", в котором гармонично сочетаются картины Криволапа, стихи украинских поэтов и видеосюжеты с изображением украинской природы. Вместе они образуют многомерное образно-эстетическое поле, в котором любимый синий цвет художника раскрывает свой глубокий символический смысл.

Вечер – любимое время Анатолия Криволапа

Выставка Анатолия Криволапа в Музее истории Киева продлится до 19 января 2019 года.

Кто такой Анатолий Криволап?

Известный украинский художник, мастер нефигуративной живописи и пейзажа. Получил классическое профессиональное образование в Государственном художественном институте в Киеве (теперь – Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). После завершения обучения в течение 15 лет активно искал себя в искусстве, не желая творить в рамках соцреализма.



Важным событием в творческой жизни Анатолия Криволапа стала республиканская художественная выставка, посвященная 45-й годовщине победы во Второй мировой войне (Киев, 1990). Представленное на ней произведение художника "Багровые высоты" вызвало значительный резонанс, по сути, открыв художника для художественного сообщества. Вскоре Криволап вошел в состав творческого объединения "Живописный заповедник" (1992-1995), которое сыграло важную роль в развитии современного украинского изобразительного искусства.



Последующие годы были отмечены мощным творческим взлетом и широким признанием художника не только в Украине, но и за ее пределами. Работы авторства Криволапа активно выставлялись, продавались и коллекционировались по всему миру.



В 2011 году Криволап стал лауреатом общенациональной премии "Человек года" в номинации: "Художник года". Тогда же фотография украинского художника впервые появилась на обложке журнала "Forbes".



В 2012 году знаменательным событием в жизни художника стало вручение ему высшей государственной награды – Национальной Шевченковской премии за цикл картин "Украинский мотив".

Читайте также: Нарисованная игра: в Киеве откроется необычная выставка PictoricBox