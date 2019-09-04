В Киеве презентовали фильм о Стусе "Запрещенный": удалось ли отстоять сцену с Медведчуком

В Киеве завершился первый пресс-показ фильма-триллера о жизни и смерти Василия Стуса "Запрещенный". Премьеру приурочили к годовщине смерти диссидента. Умер Стус в колонии на Урале как раз 34 года назад в ночь с 3 на 4 сентября.

Фильм "Запрещенный" стал известным еще до того, как вышел на экраны. Потому что в нем есть не только сам Стус, но и его адвокат Виктор Медведчук, сцену с которым пытались вырезать.

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В конце концов, сцену с Медведчуком удалось отстоять, в фильме она есть. Правда, там не звучит фамилия Медведчука, и все довольно нейтрально. Авторы сценария сказали, что не получали юридического разрешения на использование этой фамилии, как требует и закон об авторском праве.



Виталий Салий сыграл адвоката

Продюсеры не получили разрешение на использование фамилии Медведчук. Поэтому у нас есть только персонаж, похожий на него,

– отметил режиссер фильма "Запрещенный" Роман Бровко.

А вот поэта сыграл Дмитрий Ярошенко. Он настолько похож на поэта, что поразил даже дочь Стуса.



Сыграл Стуса Дмитрий Ярошенко

Создатели фильма рассказали, что это стало лишь поводом, благодаря чему обратили внимание на эту ленту, но заверили, что в ней немало и других интересных сцен и фактов из жизни Василия Стуса.

Например, из фильма можно узнать, что Василий Стус был хулиганом в обычной жизни – в частности, он любил танцевать твист, который был запрещен в СССР. На вечеринки с твистом даже несколько раз наведывались представители КГБ со словами: "Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь". Таких моментов в фильме достаточно много.



Кадр из фильма "Запрещенный"

Как рассказали создатели сценария, они хотели обратить внимание на величие Стуса как личности.

К счастью, наконец зрители увидят больше, чем суд. Я надеюсь, что зрителям будут открыты новые сцены, страницы жизни Василия Стуса,

– отметил сценарист фильма "Запрещенный" Артемий Кирсанов.

Все сцены снимали в столице. Российскую тюрьму воссоздали в заброшенной колонии на Киевщине. Впрочем, самой тяжелой сценой для всех была все же в зале.

Сердце колотилось. Почувствовал то, что чувствовал Стус, на какую-то минуту,

– вспомнил Дмитрий Ярошенко.

На показ фильма пришли и непосредственно причастные к тем событиям – диссиденты. Был и Василий Овсиенко, который сидел в той же тюрьме с Василием Стусом и видел его там. Он, кстати, обратил внимание на несколько неточностей в сценарии.



Кадр из фильма "Запрещенный"

Создатели фильма отметили, что это художественная картина и они хотят, чтобы в истории Украины и в кинематографе снова заговорили о Василии Стусе и таких украинских фигурах.

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В широком прокате фильм будет уже 5 сентября.

Видео: трейлер фильма "Запрещенный"

Кто такой Василий Стус? Василий Стус – украинский поэт, прозаик, переводчик, литературовед и правозащитник. Он был одним из самых активных диссидентов. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко (1990), Герой Украины (2005, посмертно).



За то, что боролся за необходимость сохранения и развития украинской культуры, подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено, а сам он был приговорен к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.