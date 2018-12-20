В Киеве презентовали первую онлайн-библиотеку аудиокниг на украинском языке
В Киевском университете имени Бориса Гринченко представили первую онлайн-библиотеку с аудиокнигами на украинском языке. Среди озвученных – произведения, входящие в школьную программу, поэзия, а также книги современных украинских писателей.
В общем зазвучали более 100 книг и стихотворных произведений.
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Инициаторами проекта является творческая команда сообщества "Типичный Киев" и студенты Института журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко.
Аудиокниг на украинском языке крайне маловато, а в условиях современного развития технологий знания и культуру нужно доносить в максимально простых и удобных формах. Аудиокнига – одна из таких форм. Важно и то, что услышать произведения писателей смогут люди с нарушением зрения,
– рассказали инициаторы проекта.
Зазвучали классические прозаические произведения Ольги Кобылянской, Квитки-Основьяненко, Ивана Франко, Панаса Мирного, Валерьяна Пидмогильного и еще десятки авторов. Свыше 50 стихотворных произведений Максима Рыльского, Елены Телиги, Дмитрия Павлычко, Леси Украинки, Николая Хвылевого и других писателей. Марк Ливин и Екатерина Бабкина начитали свои лучшие авторские работы.
Видео, как известный украинский певец зачитал стихотворение Майка Йогансена "То город-дощ..."
Послушать книги можно здесь.