В Киеве стартовал фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA

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Нынешняя фестивальная неделя стартовала с резонансной картины под названием "Беллингкэт". Правда в мире постправды". А главной темой фестиваля были цифровые технологии и их влияние на человечество.

Что известно о фестивале Docudays UA

Docudays UA – это ежегодный фестиваль, в рамках которого существуют разнообразные проекты по популяризации и развитию документалистики. Его цель: формирование активной гражданской позиции и повышение уровня соблюдения прав человека в Украине.

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В рамках фестиваля проводятся показы по всей Украине самого талантливого и самого актуального документального кино со всего мира. Также организуется турне украинских документальных фильмов и фотовыставок за рубежом.

Фестиваль Docudays UA в этом году

Фестиваль Docudays UA-2019 начался с поддержки украинских политзаключенных Кремля, пленных моряков и Олега Сенцова.

Фестиваль Docudays UA-2019
Фестиваль Docudays UA-2019

Фестиваль открыл фильм "Беллингкэт". Правда в мире постправды". В нем нидерландский документалист Ганс Пул художественным путем рассказывает о том, как команда журналистов "Беллингкэт" расследует резонансные преступления. Одно из самых громких – сбивание малайзийского Боинга в небе Донбасса.

Смотрите трейлер фильма "Беллингкэт". Правда в мире постправды"

"Поспорить с доказательствами, которые собрали коллеги, сложно. Материалы, изложенные в фильме, нередко используют для того, чтобы установить истину", – сказал российский журналист Павел Каныгин.

Пользуясь открытыми источниками журналисты "Беллингкэт" первыми выяснили, что "Бук", из которого выпустили ракету по пассажирскому лайнеру, привезли из России.

Что известно о крушении "Боинга" в небе над Донбассом?17 июля 2014 года в небе над Донбассом у Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.

Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.

Именно журналисты "Беллингкэт" первые на международном уровне показали доказательства того, как Россия вторглась на территорию Украины в 2014 году. Они исследовали спутниковые снимки российско-украинской границы. И показали как за несколько месяцев в полях и лесополосах вдали от официальных пунктов пропуска появились грунтовые дороги.

По ним и заходила в Украину техника и войска из России. Это уникальный пример того, как цифровой мир влияет на человечество. Несмотря на попытки Кремля изолировать население от правды, благодаря современным технологиям ее в России знают.

Докази російської присутності на Донбасі
Доказательства российского присутствия на Донбассе

Фестиваль ежегодно собирает в своих залах сознательную аудиторию. Каждый фильм становится темой для размышлений. Ведь на языке кино художники рассказывают о самых больших вызовах человечества – войнах, экологических катастрофах – и индивидуальных историях людей из разных уголков мира.

Мы не только показываем кино, мы еще и говорим о нем. Стараемся привлечь к дискуссии как можно больше режиссеров и продюсеров, которые ждут встречи со зрителем,
– отметила программный координатор Docudays UA Дарья Бассель.

Всего в рамках фестиваля покажут 76 фильмов из разных уголков мира. Это уникальная возможность увидеть в течение недели редкие и ценные документальные кадры, которые в прокат в Украине не выходят. Продлится фестиваль до 30 марта.

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Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Война на Донбассе Украина – Россия LifeStyle Кино Новости Украины Война
Источник: 24 Канал
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