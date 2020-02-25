В Киеве впервые пройдет Le Diner en Blanc – закрытый пикник со звездами

Традиция ежегодного закрытого пикника известна во всем мире. Le Diner en Blanc проводится в таких городах как Париж, Монреаль, Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Буэнос-Айрес, Мехико, Торонто, Найроби и Лос-Анджелес. Киевляне и гости столицы смогут также принять участие в знаковом событии, ведь впервые оно будет проведено в Киеве.

Более 80 стран мира ежегодно проводят Le Diner en Blanc. Среди приглашенных гостей – владельцы билетов и приглашенные знаменитости. Для украинцев это светское событие будет особенным, ведь это впервые Le Diner en Blanc проведут в Киеве. Всемирно известный поп-ап пикник пройдет в июне 2020 года.

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По традиции, локацию и точную дату держат в секрете до последнего. Детали мероприятия обнародуют всего за час до начала Le Diner en Blanc. Именно тогда волонтеры будут забирать каждого гостя и проводить к месту проведения.

Стать участником светского мероприятия может каждый. Для этого нужно подать заявку и зарегистрировать себя в списке ожидания. Сделать это можно на официальном сайте Le Diner en Blanc. Главным требованием организаторов является строгий дресс-код: все гости должны быть в белой одежде. По желанию, можно приносить собственные еду и вино с собой. Для тех, кто не хочет обременять себя сборами, будет доступен предварительный заказ напитков и блюд онлайн, которые можно получить в корзине на входе.

Смотрите видео, как Le Diner en Blanc прошел в Вильнюсе:

Известно, что Le Diner en Blanc берет свое начало в 1988 году. Основателем светского пикника является Франсуа Паскье, который впервые собрал сотни людей в Париже. Вдохновило предпринимателя на это длительное путешествие, поэтому после возвращения он захотел увидеть всех своих друзей и родственников. Поскольку количество приглашенных гостей быстро увеличивалось, он решил провести ужин прямо в центре города и попросил всех одеться во все белое, чтобы легко распознать друг друга в толпе.

Такая идея стремительно распространилась в мире, а сам Le Diner en Blanc de Paris отпраздновал 30-летие. Такая юбилейная дата привлекла внимание многих поклонников события, поэтому в центре Парижа собрались рекордные 17 тысяч человек.



Le Diner en Blanc пройдет в Киеве / Пресслужба

Романтический пикник в белом / Пресс-служба