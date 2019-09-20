В Киеве выступят легенды джаза и номинанты премий Грэмми

В столичном Freedom Hall состоится одно из самых ярких светских событий года – фестиваль Jazz Weekend. Мероприятие уже приковало внимание меломанов, ведь в столицу приедут легендарные артисты джаза, концерт которых невозможно пропустить.

21-23 и 29 ноября Киев встретит самых ярких джазовых мировых звезд. Именно в эти дни впервые пройдет фестиваль Jazz Weekend, который, по словам организаторов, сможет удивить самых взыскательных музыкальных гурманов.

Читайте также: Какую музыку слушают украинцы: интересные результаты опроса

Что известно про Jazz Weekend?Учредителем Jazz Weekend является Александр Сирый – президент джазового фестиваля DoDж, который еще с нулевых начал знакомить украинцев с крупнейшими мировыми джазовыми именами, такими как Нино Катамадзе и вывел на большую сцену десятки молодых украинских музыкантов. Событие впервые состоится в Киеве и объединит не только меломанов, но и отечественных звезд, которые не смогут пропустить выступления легендарных коллег.

Открывать фестиваль будет коллектив The Baylor Project. Знаменитая американская группа уже покорила весь мир несравненными ритмами и голосом. Зрители смогут услышать знаменитые композиции, которые соединили госпел, блюз и соул.

Смотрите клип к песне номинантов Грэмми – The Baylor Project: видео

Кроме этого, меломанов ожидает перформанс легендарного коллектива Incognito. Джазовая группа, которую основал гитарист и певец Жан-Поль "Блуи" Моник, который уже 40 лет имеет бешеную популярность в мире. Коллектив выпустил более 15 студийных альбомов, а их концерты всегда отличаются аншлагами.

Смотрите фрагмент выступления группы Incognito: видео

Уже 23 ноября покорять сцену фестиваля будут музыканты из Исландии – группа Mezzoforte. Это один из самых популярных джазовых коллективов, который со времени основания – 1977 года – успел поразить яркими композициями, помещенными в 14 альбомов и 6 отдельных сборок.

Смотрите фрагмент из выступления группы Mezzoforte: видео

Закрывать фестиваль Jazz Weekend будет лауреат премии Грэмми – пианист и аранжировщик Боб Джеймс. Легендарный артист прилетит в Киев специально для участия в Jazz Weekend. Во время фестиваля он сыграет сольные композиции и выступит в дуэте с украинцем Андреем Чмутом.

Смотрите фрагмент выступления Боба Джеймса: видео