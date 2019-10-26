В клетчатой юбке: беременная Дженна Деван засветила округлый живот - фото

38-летняя Дженна Деван, которая ожидает рождения второго ребенка от бойфренда, известного актера Стива Кази, стала гостьей саммита the Power Women в Санта Монике в пятницу, 25 октября.

Для мероприятия 39-летняя Дженна Деван примерила стильный и изысканный look. Обтягивающий боди с молнией будущая мама дополнила клетчатой розовато-серой юбкой длины миди.

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Образ бывшей жены Ченнинга Татума завершает черный жакет и босоножки на каблуках. Также стилисты сделали Дженни объемную голливудскую укладку и макияж с акцентом на глазах.

Сейчас знаменитость не раскрывает подробностей о рождении второго ребенка. Однако ее бойфренд на днях намекнул, что у них может родиться мальчик.

"Я даже не могу начать описывать чувства, которые были у меня, когда мы впервые узнали, что Дженна беременна! Я ждал этого момента всю свою жизнь и не мог найти лучшего человека, с которым создал бы семью... Эви уже ворвалась в мою жизнь. С ней я много чего узнал об отцовстве, потому что именно она научила меня, как ухаживать и общаться с ребенком. Поэтому я не могу дождаться, когда мы подарим ей братика и сделаем нашу маленькую семью немножко больше", – поделился Стив Кази в социальных сетях.



Дженна Деван / Getty Images



Дженна Деван / Getty Images

Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Дженны Деван?

История любви началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. В 2009-м пара сыграла свадьбу. 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.



В конце сентября Дженна Деван огорошила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного – известного актера Стива Кази.