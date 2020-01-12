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В клетчатой юбке и гольфе: Мелания Трамп продемонстрировала знание трендов

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Мелания Трамп в Белом доме / Instagram / @flotus

Первая леди США тщательно следит за модными тенденциями. Это Мелания Трамп доказала на очередной встрече в Белом доме, где предстала в стильной юбке и гольфах, которые являются главными трендами сезона.

Соответствующими снимками представительница Белого дома поделилась на официальной инстаграм-странице. Мелания Трамп встала на кадрах в клетчатой юбке с длиной ниже колена, к которой подобрала серый гольф и любимые туфли-лодочки. Первая леди США решила не экспериментировать с имиджем, поэтому блистала перед гостями президентской резиденции с идеальной укладкой и макияжем с акцентом на глаза.

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Согласно заметке, в таком стильном образе Мелания Трамп встретилась со школьниками начальной школы. Мероприятие первая леди США организовала в рамках своей благотворительной инициативы BeBest. Программа направлена на противодействие буллингу в учебных заведениях и помощь американским и африканским школам.

"Прекрасный день в Белом доме, который запомнится встречей с учениками начальной школы West Gate. Вдохновлена тем, как эти дети перерастают в лучшие версии себя", – поделилась Мелания Трамп.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп Стиль и мода
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