В клетчатом костюме и ярких туфлях: королева Испании поразила стильным выходом

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Король и королева Испании
Король и королева Испании / www.gettyimages.com

Королева Испании Летиция неоднократно доказывала, что ей не нужен стилист, потому что имеет отличный вкус. На днях она надела клетчатый костюм и красные туфли на каблуках, которые подтвердили это.

Король и королева Испании – желанные гости на всех торжественных и официальных мероприятиях. По этой причине Филипп VI и его очаровательная жена Летиция имеют насыщенный график и часто не могут даже поехать на отдых.

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На днях королевская чета приняла участие в церемонии Bellas Artes Golden Medal Awards. Светское мероприятие состоялось во дворце Мерседа, что в испанской Кордове. Для такого знакового события королева Летиция подобрала стильный клетчатый костюм, который состоял из юбки и блузы. К наряду она подобрала замшевые туфли-лодочки красного цвета. Ее Величество сделала макияж с акцентом на глаза и идеальную укладку волос.

Король та королева Іспанії
Король и королева Испании / Getty Images

Королева Летиція в Іспанії
Королева Летиция в Испании / Getty Images

Урочиста церемонія за участю королівської сім'ї Іспанії
Торжественная церемония с участием королевской семьи Испании / Getty Images

Немало испанцев выстроились перед дворцом, чтобы увидеть королевскую чету. Это заметила Летиция, поэтому охотно подошла к сторонникам и мило пообщалась с ними.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Іспанська королева поспілкувалась з громадськістю
Испанская королева пообщалась с общественностью / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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