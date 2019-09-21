В клетчатом костюме: Катя Осадчая засветила стильный осенний look

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Катя Осадчая
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая давно завоевала благосклонность многих поклонников fashion-индустрии за любовь к интересным образам и смелым экспериментам. Кроме того, жена Юрия Горбунова является одной из украинского шоу-бизнеса, кто может эффектно носить оригинальные шляпки.

На своей странице в Instagram Екатерина показала очередной элегантный "аутфит", который идеально подойдет для прохладной осенней погоды.

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"Рабочий марафон", – коротко добавила в подписи к новому фото Осадчая.

На фотографии звезда позирует в клетчатом костюме оливково-салатового цвета из осенне-зимней коллекции украинского бренда Mazini Fashion, стоимость которого составляет около 600 долларов.

Дополнила свой образ телеведущая черной водолазкой, широким кожаным поясом от Dior и черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Катя Осадча
Катя Осадчая /  Instagram / @kosadcha

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Катя Осадчая
Источник: LifeStyle 24
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