В клетчатом костюме: Катя Осадчая засветила стильный осенний look

Украинская телеведущая Катя Осадчая давно завоевала благосклонность многих поклонников fashion-индустрии за любовь к интересным образам и смелым экспериментам. Кроме того, жена Юрия Горбунова является одной из украинского шоу-бизнеса, кто может эффектно носить оригинальные шляпки.

На своей странице в Instagram Екатерина показала очередной элегантный "аутфит", который идеально подойдет для прохладной осенней погоды. Читайте также: Катя Осадчая похвасталась фигурой в трендовом купальнике 2019 года: соблазнительные фото "Рабочий марафон", – коротко добавила в подписи к новому фото Осадчая. На фотографии звезда позирует в клетчатом костюме оливково-салатового цвета из осенне-зимней коллекции украинского бренда Mazini Fashion, стоимость которого составляет около 600 долларов. Дополнила свой образ телеведущая черной водолазкой, широким кожаным поясом от Dior и черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha