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В клетчатом платье и синем кейпе: Беременная Джамала очаровала сеть фото в стильном наряде

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Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярная украинская певица Джамала находится на последних месяцах беременности. Звезда ожидает появления второго ребенка и активно делится с подписчиками стильными фото.

Пандемия коронавируса заставила весь мир остановиться и остаться дома. Не обошла она и знаменитостей. Они устраивают онлайн-концерты, снимают клипы в домашних условиях, а также примеряют новые образы и организовывают настоящие фотосессии. Победительница Евровидения-2016 Джамала знает, как поразить публику и едва ли не ежедневно делится новыми кадрами.

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Джамала придерживается правил карантина и остается дома. Артистка вскоре должна родить второго ребенка, поэтому старается быть максимально осторожной. Однако она не забывает о красивых нарядах и макияже и с радостью делится с поклонниками своими луками. Она всегда умела сочетать нестандартные вещи, поэтому и в изоляции хвастается оригинальными аутфитами.

На серии фотографий исполнительница изображена в клетчатом платье-рубашке неординарного кроя с разноцветными нашивками с принтами. Также видим на ней синий кейп с джинсовыми элементами, похожими на куртку. К наряду также добавила черные колготы. Волосы Джамала уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж.


Джамала / Instagram / @jamalajaaa


Беременная Джамала в оригинальном наряде / Instagram / @jamalajaaa


Джамала в синем кейпе с джинсовыми элементами / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Джамала
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