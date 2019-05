В клипе Насти Каменских и Потапа заметили сходство с видео Бейонсе

23 мая украинские певцы Потап и Настя Каменских сумели взбудоражить все отечественные СМИ: пара объявила, что женится. Артисты сделали это благодаря клипу "Константа". Ролик взорвал сеть, а внимательные поклонники уже успели сравнить его с видео Бейонсе.

Как известно, на YouTube-канале Потапа появилось видео нового клипа "Константа". В песне рэпер признался в чувствах к Насте Каменских и показал совместные кадры с любимой. Кроме этого, в ролике звезда примерила белоснежное приталенное платье, а Потап – смокинг. Впоследствии артисты признались, что не случайно выбрали дату премьеры, ведь именно 23 мая в 16 часов они обменялись клятвами и официально поженились.

Читайте также: Официально: Потап и Настя Каменских женятся

"Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным только с потаенной для меня. Любовь была, есть и будет. Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут хорошие милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь – это константа, она неизменна", – спел Потап.

Смотрите клип "Константа", где Настя Каменских и Потап позировали в свадебном наряде

Ролик стремительно получил популярность в сети, ведь все сторонники уже несколько лет ожидали это признание. Однако в романтическом видео люди заметили сходство с клипом американской поп-дивы Бейонсе. В видео "Best Thing I Never Had", которое вышло в 2011 году, артистка показала подготовку невесты к свадьбе. Бейонсе примерила нижнее белье и игриво позировала возле кровати, как это сделала и Настя Каменских. Кроме этого, звезда показала совместные кадры с актером, который сыграл ее жениха. Такое же видно и в клипе Потапа и Насти Каменских.

Читайте также: Настя Каменских и Потап отпразднуют свадьбу за Киевом: где и когда пройдет церемония

Смотрите клип Бейонсе "Best Thing I Never Had": видео

Что известно о романе Насти Каменских и Потапа?

Уже больше, чем год в сети предполагали, что Настю Каменских и Потапа связывают романтические отношения. Однако любые слухи звездная пара игнорировала. Внимательные сторонники предоставляли доказательства романа, собранные в блогах артистов: они публиковали фото с одних и тех же курортов, в одном наряде, или на одинаковых вечеринках. Однако официального подтверждения роману журналисты не могли получить.

В одном из интервью Настя Каменских заявила, что она счастлива, а ее любовь стремится к тишине. Поэтому певица рассказала, что не будет выставлять свои чувства на показ. Впоследствии она впервые засветила обручальное кольцо, которое ей подарил Потап, спровоцировав резонанс в СМИ и сети.

Сейчас звездная пара празднует свою свадьбу. Церемония закрыта для представителей СМИ, перегорожен даже путь к ресторану Fabius. По словам инсайдеров LifeStyle 24, Настя Каменских и Потап обменялись клятвами в 16 часов возле арки, установленной на территории ресторана. На торжественный праздник они пригласили более 100 гостей, среди которых – украинские звезды Оля Полякова, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Владимир Дантес и Надя Дорофеева.