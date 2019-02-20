В коктейльном платье и на каблуках: королева Испании очаровала стильным выходом – фото

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Королева Летиция
Королева Летиция / www.gettyimages.com

Королевская чета – Филипп VI и его красивая жена Летиция – приняли участие в закрытии сессии на Всемирном юридическом конгрессе 2019, который прошел 20 февраля в Королевском театре в Мадриде.

Для выхода с мужем Летиция надела роскошное коктейльное пышное платье с белыми блестящими полосами от Carolina Herrera.

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Образ испанская королева дополнила черно-белыми туфлями-лодочками на каблуке и белым клатчем. Среди аксессуаров супруга короля Филиппа VI подобрала длинные серьги с жемчугом.

Добавим, что Летиция предпочла аккуратный маникюр без ярких цветов, однако не скрыла ссадины на руках.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images


Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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