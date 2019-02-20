В коктейльном платье и на каблуках: королева Испании очаровала стильным выходом – фото
Королевская чета – Филипп VI и его красивая жена Летиция – приняли участие в закрытии сессии на Всемирном юридическом конгрессе 2019, который прошел 20 февраля в Королевском театре в Мадриде.
Для выхода с мужем Летиция надела роскошное коктейльное пышное платье с белыми блестящими полосами от Carolina Herrera.
Читайте также: В кожаном пальто и на каблуках: роскошный выход Моники Беллуччи в Милане
Образ испанская королева дополнила черно-белыми туфлями-лодочками на каблуке и белым клатчем. Среди аксессуаров супруга короля Филиппа VI подобрала длинные серьги с жемчугом.
Добавим, что Летиция предпочла аккуратный маникюр без ярких цветов, однако не скрыла ссадины на руках.
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images