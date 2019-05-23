В колготах без белья: Ким Кардашян показала эпатажный образ для рекламы очков

Светская львица Ким Кардашян поделилась в своем Instagram снимком из рекламной кампании очков бренда Carolina Lemke. Для фотосессии она примерила очень горячий образ, который оценили миллион пользователей Instagram.

В рекламной съемке Ким Кардашян приняла участие еще в марте этого года, но фотографиями с бекстейджа она делится до сих пор. Фотосессия проходила в студии с участием профессиональных стилистов, визажистов и парикмахеров. На снимке она предстала в стильном топе, колготках без нижнего белья, черных туфлях и в очках-маске. Ее длинные наращенные волосы осторожно поддерживал участник съемочного процесса.

Читайте также: Розовая лихорадка: Ким Кардашян подчеркнула соблазнительные формы в обтягивающей одежде

"Не пропустите распродажу бренда Carolina Lemke в День памяти. Все солнцезащитные очки стоят от 2 до 99 долларов на carolinalemke.com", – сообщила на своей странице Ким.



Ким Кардашян для Carolina Lemke / Instagram / @kimkardashian

Что интересно, День памяти, который отмечают в США каждый последний понедельник мая, в этом году будет 27 мая, однако о скидке на продукцию Кардашян сообщила 22 мая.

Предлагаем также посмотреть другие фотографии со съемки для Carolina Lemke, которые Кардашян публиковала ранее в своем Instagram.



Ким Кардашян для Carolina Lemke / Instagram / @kimkardashian