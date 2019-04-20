В колготках в сетку и на каблуках: Кайли Дженнер показала пышные формы

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Молодая мамочка Кайли Дженнер любит хвастаться перед поклонниками горячими снимками и соблазнительными нарядами. Так, новая фотосессия молодой миллиардерши не осталась без соблазнительных кадров.

Американская звезда и владелица успешного бизнеса опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. Почти на всех фото она соблазнительно смотрела в камеру, завораживая своим взглядом.

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На одном из снимков образ Кайли Дженнер состоял в тотальном соблазнении своих фанатов. Она надела черные колготы в массивную сетку, из-под которых виднелись темные стринги, а для верха выбрала рубашку в тон. Однако звезда не оставила свой "лук" без изюминки – она обула туфли-лодочки золотистого цвета, позируя в таком образе лежа.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Следующим нарядом Кайли Дженнер был total pink look. Она предстала перед камерой в розовом боди на одно плечо с массивными атласными рукавами, дополнив образ обувью в тон. Однако для такого наряда знаменитость выбрала другую позу – она стояла перед камерой, прямо глядя в объектив, поднимая одну ногу вверх.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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