В компании пауков, мышей и змей: Риз Уизерспун снялась для смелой обложки глянца

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Риз Уизерспун
Риз Уизерспун / Instagram / @patrickmackieinsta

Незадолго до начала нового месяца каждый иностранный глянец анонсирует следующую обложку с главным героем свежего номера. Так, для лицевой страницы ноябрьского выпуска Harper's Bazaar снялась известная голливудская звезда, которую все знают, как "блондинку в законе" Риз Уизерспун.

В начале сентября журнал Entertainment Weekly опубликовал совместное обложку Риз Уизерспун с Дженнифер Энистон, которую они сняли по случаю премьеры их общего проекта "Утреннее шоу". Поскольку программа достаточно нашумевшая, во время съемок для Harper's Bazaar звезда "Блондинки в законе" также заговорила о ее создании.

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По ее словам, "Утреннее шоу" претерпело определенные изменения от этапа создания к конечному результату, который увидят их фанаты, однако из-за этого оно стало только лучше и более усовершенствованное.

Когда мы начинали, шоу было просто книгой и еще ничего не случилось с Харви Вайнштейном или Лесем Мунвесом. Скандал с Роджером Эйлсом произошел годом ранее. Тогда, в октябре 2017 года, в сети начали появляться истории о том, как относятся к пострадавшим женщинам в СМИ. Мы решили, что нам нужно начать с первого этапа и переделать все, акцентируя внимание на правде, которая выходит в средствах массовой информации, и то, что люди должны привлекаться к ответственности за свое поведение,
– заявила звезда американского кино.

Сразу же после этого смелая и решительная Риз Уизерспун перестроилась с серьезного разговора на необычную фотосессию с дикими животными.

На одном из снимков она позирует на лежаке вместе с огромной змеей, ползущей по ее туловищу, а на другом – на ее плече сидит белая мышь. Однако актерское мастерство звезды сыграло свою роль. Ведь, несмотря на тесную связь с дикими животными, известная актриса хранила спокойствие и свободно позировала перед фотографом.

На одной из анонсированных обложек перед лицом звезды Голливуда появился огромный паук, запутанный в паутине. Однако, как призналась Риз во время интервью Harper's Bazaaz, насекомые не являются ее самым большим страхом, более того, она любит собирать клопов. А вот во время пребывания на высоких зданиях ее красивые ножки таки подкашиваются. Однако даже страх высоты не помешал ей сделать несколько красивых кадров для нового выпуска глянца.

Фото: Instagram @harpersbazaarus

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Теги: LifeStyle Голливуд Риз Уизерспун
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