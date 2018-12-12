В коробке из-под подгузников: Крисси Тейген показала смешное видео с детьми

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Крисси Тейген и Джон Ледженд
Крисси Тейген и Джон Ледженд / www.gettyimages.co

Телевизионная звезда и модель Крисси Тейген, которая воспитывает двоих детей в браке с певцом Джоном Леджендом, показала поклонникам смешное видео перед рождественскими праздниками.

Короткий ролик Крисси опубликовала на своей странице в Instagram.

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В нем изображены двое детей звездной четы: двухлетняя дочь Луна и годовалый мальчик Майлз, которые играют под украшенной елкой.

Поклонники в социальных сетях растроганно написали комментарии о том, какие у Крисси и Джона милые дети.

Дети Крисси Тейген и Джона Ледженда играют под елкой: смотрите видео

 

 

Добавим, что 5 декабря на официальном YouTube-канале Джон Ледженд появилось трогательное видео на песню "Bring me love" в стиле мультфильма. В нем изобразили семейство в полном составе.

Песня вошла в рождественский альбом артиста под названием "Legendary Christmas".

Смотрите лирик-видео Джона Ледженда на песню "Bring me love":

 

Теги: LifeStyle Звездные мамы Музыка Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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