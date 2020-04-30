В коротких шортах с лимонным принтом: Леся Никитюк похвасталась кулинарными умениями

Украинская телеведущая в очередной раз доказывает, что она хорошая хозяйка. Леся Никитюк поделилась рецептом окрошки и показала очередной карантинный образ, который поклонники не оставили без внимания. Звезда позировала в ярком костюме с лимонным принтом, засветив стройные ноги в коротких шортиках.

Знаменитая телеведущая проводит карантин с семьей в родном Хмельницке, куда отправилась из столицы еще накануне Пасхи. Судя по всему, Леся Никитюк прихватила с собой немало нарядов, которые охотно демонстрирует на личной странице в инстаграме. Дома звезда решила отказаться от блюд высокой кухни и порадовала близких окрошкой.

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Знаменитость наслаждалась обедом на свежем воздухе вблизи частного дома родителей со своей племянницей. Девочка оценила кулинарные умения ведущей и отметила, хоть ест блюдо впервые, но оно понравилась ей гораздо больше, чем суп или борщ.

На фото она позировала в костюме с лимонным принтом, который, как заверила фолловеров, сшила собственноручно. Короткие шортики позволили Лесе показать свои стройные ноги. Образ она дополнила повязкой, которая гармонично сочеталась с одеждой.

Сезон окрошки,

– подписала кадры Леся Никитюк.

Рецепт окрошки от Леси Никитюк:

60 грамм филе индейки

60 грамм редиса

60 грамм огурца

зелень: лук, укроп, петрушка

2 вареных яйца

заправка: айран, майонез, горчица, соль, перец



Рецепт окрошки от Леси Никитюк / Instagram Stories / @lesia_nikituk