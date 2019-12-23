В коротком платье с декольте: Cardi B шокировала внешним видом без макияжа – фото

Популярная певица, создала себе эпатажный образ, Cardi B отправилась на шопинг в торговый центр Aventura Mall в Майами и продемонстрировала необычный обычный "аутфит", который кардинально отличается от ее сценического имиджа.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail. В воскресенье, 22 декабря, певица попала в объективы папарацци в торговом центре.

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Несмотря на то, что исполнительница Bodak Yellow попыталась не привлекать к себе внимание и просто одеться, Карди Би выглядела ярко. Звезда подчеркнула пышную грудь и ягодицы обтягивающим синим платьем длины мини. Также она продемонстрировала большую татуировку на правой ноге.

Певица покрыла волосы платком и не делала для выхода макияж. Ее образ завершили удобные черные босоножки на ремешках.

Добавим, что анонимность знаменитости было сложно сохранить, ведь вместе с ней были трое больших охранников. Впоследствии в помещении начала собираться толпа поклонников рэпершы. В торговом центре Карди посетила магазины люксовых брендов Louis Vuitton, Ferrari, Locker Foot, Gucci, а также забежала в магазин детской одежды и в пекарню.



Cardi B / VAEM / BACKGRID / Daily Mail



Cardi B / VAEM / BACKGRID / Daily Mail



Cardi B / VAEM / BACKGRID / Daily Mail

Предлагаем сравнить, как отличается сценический look Cardi B от образа из реальной жизни.



Cardi B / Колаж LifeStyle 24