В коротком топе и лосинах: 50-летняя Дженнифер Лопес потрясла соблазнительной фигурой

Популярная артистка Дженнифер Лопес, которая является источником вдохновения для многих женщин, в очередной раз попала в объективы папарацци в спортивной одежде и ошеломила всех поклонников роскошными формами.

Стиль жизни Джей Ло поражает, ведь она соединила музыку и актерство с материнством и отношениями с женихом Алексом Родригесом. С таким режимом звезда не забывает о регулярных занятиях спортом, ведь это помогает ей сохранить идеальную фигуру и крепкое здоровье в 50 лет.

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Сейчас Дженнифер Лопес находится в Майами, где попадает в камеры уличных фотографов во время своих выходов из спортивного зала. Эффектнее всего смотрелся на певице total white look, состоящий из короткого топа, обтягивающих лосин и кроссовок. Джей Ло часто собирает волосы в крепкий пучок для тренировки и завершает "аутфит" солнцезащитными очками.