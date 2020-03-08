В корсетном платье и без белья: Оля Цибульская устроила сексуальную фотосессию к 8 марта

В Международный день женщин, который отмечают 8 марта, все украинки получают поздравления и цветы. А вот Оля Цибульская решила не только принимать подарки, но и сама дарить их. Артистка приняла участие в обольстительной фотосессии, результатами которой поделилась с журналистами LifeStyle 24.

Оля Цибульская уже давно доказала, что она – мастер интриги. Недавно певица вызвала новую волну обсуждений после игривого интервью "Светской жизни", в котором призналась, что может записать новую дуэтную песню с Дзидзьо. Трек "Цьомаю" уже стал своеобразным народным хитом, поэтому поклонники в ожидании этой коллаборации.

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"Надо, чтобы ты пел о любви. Чтобы был такой сексуальный и брутальный", – игриво сказала Оля Цибульская. За дуэтную композицию артистка в шутку попросила у Дзидзьо купить ей бриллиантовое кольцо, на что он согласился.

Но не меньше обсуждений вызвали новые сексуальные фото Оли Цибульской, которые появились в ее блоге 8 марта. Знаменитая красавица позировала в корсетном платье с соблазнительным декольте и разрезом на ноге. Поэтому все поклонники смогли полюбоваться стройной фигурой певицы и заметить отсутствие нижнего белья на Оле Цибульской.

Котик, спасибо, что с тобой могу почувствовать себя настоящей женщиной каждый день! Я на гастролях, ночью буду дома. Остальные фото в твоем телефоне, никому не показывай. Это подарок. Пиши, я жду, цём,

– написала в сети Оля Цибульская.



Оля Цибульская в сексуальном платье / Instagram / @cybulskaya

В комментарии журналистам LifeStyle 24 звезда объяснила, что эротические фото она прислала мужу, что в ее браке нет такого, что на праздник только любимый дарит сюрпризы. Еще более откровенные фото Оля Цибульская решила не обнародовать, однако несколько из них охотно показала поклонникам.

"У нас очень особые отношения. Мы за страстные эмоции и спонтанные подарки. А еще любим друг друга не только на праздники. Поэтому совсем не разделяем, когда его "очередь", а когда – моя. Дарим, когда чувствуем, что хотим радости и друг друга. Этот фотосет от мегаталантливой Марты Сырко мы сделали за один день. Проснулась и поняла: хочу, чтобы он видел меня такой. Получилось так круто, что хочу поделиться... Теми, которыми можно", – пояснила Оля Цибульская.

Сексуальная Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya