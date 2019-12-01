В корсетном платье от Versace: Тина Кароль поразила трендовым образом

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Тина Кароль в корсетном платье / Instagram / @tinakarol_fantina

Популярная украинская певица Тина Кароль уже давно завоевала неофициальный статус секс-символа и главной модницы страны. Все потому, что во время каждого публичного выхода артистка демонстрирует наряд от легендарных брендов. На этот раз певица покорила украинцев платьем от Versace.

Новинка гардероба Тина Кароль показала во время церемонии M1 Music Awards, которая прошла в Киеве 30 ноября. Артистка была музыкальным продюсером юбилейной премии, поэтому активно появлялась во время прямого эфира шоу и исполнила две песни из своего репертуара. Кроме этого, Тина Кароль победила в номинации "Золотой граммофон".

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Для получения престижной статуэтки поп-дива надела трендовое корсетное платье от Versace. Пудровый наряд подчеркнул стройную талию Тины Кароль и выглядел очень эффектно. Артистка дополнила образ босоножками на каблуках, волнистыми волосами и макияжем с акцентом на красные губы. Тина Кароль выглядела роскошно, что отметили участники церемонии и поклонники звезды в сети.

К слову, Тина Кароль – известная любительница брендовых вещей. Любимая марка артистки – Louis Vuitton, однако поп-дива охотно примеряет наряды и от знаменитых дизайнеров David Koma и Alexander McQueen. Одежда от ведущих брендов Тина Кароль демонстрирует не хуже, чем их знаменитая поклонница Сиара и "ангелы" Victoria's Secret.

Во время шоу M1 Music Awards певица показала разные наряды. Однако кто является автором двух других вечерних платьев Тины Кароль – пока неизвестно. Зрители могли увидеть изысканные образы во время исполнения песен поп-артистки.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Награды Тина Кароль Стиль и мода
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