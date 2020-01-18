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В костюме и бежевом пальто: королева Испании показала трендовый образ

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Королева Испании Летиция / www.gettyimages.com

В Испании есть много модниц, которые каждый раз дополняют свой гардероб стильными новинками. Однако их всех с легкостью может превзойти королева Летиция, ведь каждый раз она поражает умением сочетать последние тренды сезона.

На днях в Мадриде состоялось запланированное заседание испанского Красного Креста. На саммите обсудили вопросы насилия в отношении женщин. Такую конференцию не обошла вниманием королева Летиция, которая выступила перед участниками мероприятия с вдохновленной речью.

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Не меньше поражал и ее эффектный образ. Для особого выступления Ее Величество решила надеть строгий и классический наряд. Летиция выбрала серый клетчатый костюм, состоящий из брюк и удлиненного пиджака. К нему испанка подобрала белую рубашку, бежевое пальто и любимые туфли-лодочки на каблуках. Идеальная укладка волос и дневной макияж с акцентом на глаза завершили эффектный look королевы.

Королева Летиція в Мадриді
Королева Летиция в Мадриде / Getty Images

Интересно, что именно в этом образе очаровательная Летиция сумела соединить три главных тренда сезона. По словам дизайнеров, в 2020 году клетчатая одежда будет иметь особую популярность. Также не выйдут из моды брючные костюмы, которые можно носить в сочетании с блузами, рубашками, блейзерами, или одевать пиджак на голое тело, что выглядеть весьма соблазнительно. Кроме этого, дизайнеры утверждают: главным цветом верхней одежды будет кемел или сахарный миндаль, который и продемонстрировала королева Испании Летиция.

Королева Летиція
Королева Испании Летиция / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Летиция, королева Испании
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