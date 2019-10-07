В костюме лимонного цвета: Марго Робби засветила стильный образ в Нью-Йорке

Голливудская актриса Марго Робби демонстрирует, как носить главный тренд 2019 года – яркий штанний костюм, который покорил многих дизайнеров и появился на подиумах Marc Jacobs, Etro, Gucci, Givenchy и других брендов.

В воскресенье, 6 октября, голливудская звезда Марго Робби попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка, в районе Трайбека. Для выхода актриса надела стильный костюм лимонного цвета из коллекции The Attico. Стоимость жакета – 1130 долларов, а брюк 830 долларов.

Читайте также: Три роковые блондинки Терон, Робби и Кидман будут в фильме о сексуальных домогательствах:трейлер

Робби выглядела очень элегантно в монохромном виде, который дополняли желтые туфли-лодочки также от The Attico на высоких каблуках. Завершает эффектный "аутфит" белая футболка.

Добавим, что штанний костюм стал универсальным нарядом, в котором можно пойти на официальную встречу, работу, светское мероприятие, а также на свидание. Часто такой look будет выглядеть роскошно как в кроссовках днем, так и на каблуках вечером. Поэтому костюм можно назвать элементом базового гардероба, который выглядит идеально для каждого события в сочетании с другими аксессуарами.



Марго Робби / Getty Images



Марго Робби / Getty Images