В костюме льва: Бейонсе примерила эпатажный наряд – фото

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Бейонсе
Бейонсе / Коллаж LifeStyle 24

Популярная американская певица Бейонсе, которая озвучила одну из главных ролей, львицу Налу, в анимационной ленте "Король Лев" (The Lion King), приехала на фестиваль искусств Wearable Art Gala в необычном наряде.

Первые эффектные снимки с фестиваля искусств, организатором которого является мама певицы Тина Ноулз Лоусон и отчим Ричард Лоусон, Бейонсе опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для выхода знаменитость надела блестящий золотой комбинезон, который был посередине украшен мордой льва. Наряды ливанского бренда Georges Hobeika созданы из паеток и перьев, имитирующими гриву животного. Не менее интересной деталью стала накидка с длинным шлейфом.

Завершили образ золотые босоножки на высоких каблуках, идеально прямые волосы и макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

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Теги: LifeStyle Бейонсе
Источник: LifeStyle 24
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