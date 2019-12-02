В костюме мужского кроя: Дженнифер Лопес показала стильный образ на кинособытии

Успешная певица и актриса Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников эффектными публичными выходами. На этот раз знаменитость отказалась от элегантного платья, предпочтя строгий брючный костюм.

В эффектном образе Дженнифер Лопес появилась на дополнительном показе фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" (Hustlers). Хотя мировая премьера киноленты состоялась еще осенью 2019 года, ее продолжают презентовать публике. 1 декабря авторы фильма устроили встречу журналистов и сторонников с главными актрисами "Мошенниц", где появилась и знаменитая "Рамона" Дженнифер Лопес.

К теме: "Мошенницы с Уолл-Стрит": криминальная комедия о стриптизершах

На киносеансе и пресс-конференции актриса продемонстрировала нетипичный образ. Дженнифер Лопес, которая любит подчеркивать свои роскошные формы приталенным нарядом, пришла на кинособытие в утепленном костюме-тройке серого цвета. Наряд звезда выбрала из коллекции Dolce & Gabbana и дополнила его белоснежной рубашкой и туфлями на каблуках.

Известно, что за стиль Дженнифер Лопес отвечали стилисты Роб Зангарди и Мариэл Ганн. Именно они предложили звезде своеобразный фэшн-эксперимент. Наряд имел жилет в мужском стиле, который решаются надевать только несколько голливудских модниц. Однако Дженнифер Лопес охотно приняла предложение и не утратила женственности благодаря волнистых волосам и эффектному макияжу.

Дженнифер Лопес была не единственной звездой фильма, которая посетила показ "Мошенниц с Уолл-стрит". Кроме нее, на кинособытии побывали Кеке Палмер, Лили Рейнгарта, Констанс Ву и Джулия Стайлз, а также режиссер Лорин Скафария. Все голливудские красавицы продемонстрировали различные образы, поразив участников мероприятия.

Что такое "Мошенницы с Уолл-Стрит"?

Сюжет киноленты основан на реальных событиях. Авторы фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" воссоздали историю, которую описала журналистка Джессика Пресслер. Репортер взяла интервью у стриптизерш, которые отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Мошенницы обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферу достигали 135 тысяч долларов.



В фильме сыграли популярные актрисы, среди которых – Дженнифер Лопес. По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы от системы распределения заработанных ими средств. Поэтому изобретательные красавицы решили ввести прибыльную мошенническую схему, благодаря которой они забыли о безденежье. Во время развлечений с богачами Уолл-стрит женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки. Премьера фильма состоялась 12 сентября 2019 года.