В костюме с глубоким декольте: Ева Лонгория ошеломила эффектным образом

Популярная актриса Ева Лонгория очаровала своих поклонников блестящим публичным выходом в Лондоне. Знаменитость посетила благотворительный вечер The Global Gift Gala, который прошел в отеле Kimpton Fitzroy Hotel.

Для мероприятия Ева Лонгория надела костюм over-size, который состоял из широких брюк и жакета. Интересно выглядела ткань наряда, которая переливалась от вспышек камер.

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Блестящий образ звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" дополнила черными босоножками на каблуке и темным педикюром. Не менее смело смотрелся макияж, который стилисты подготовили для Лонгории – идеальный тон лица вместе с яркими smoky eyes. Визажисты также дополнили look звездной мамы накладными ресницами.



​Ева Лонгория / Getty Images



Ева Лонгория / Getty Images

The Global Gift Gala посетили и другие популярные звезды, в частности Мелани Гриффит, которую раскритиковали за чрезмерный фанатизм к пластическим операциям. В сети массово обсуждают "безэмоциональное" лицо актрисы. 62-летняя звезда для мероприятия в Лондоне надела длинное платье с принтом в виде перьев разной величины.



​Мелани Гриффит / Getty Images



Мелани Гриффит / Getty Images