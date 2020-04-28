В костюме санитайзера: Кэти Перри опубликовала забавное видео, где показала, как моет руки

Американская певица Кэти Перри придерживается карантина, однако не забывает и о работе. Она снимает ролики для вокального шоу American Idol, где есть в составе жюри. На днях она показала ролик, на котором появилась в костюме большого санитайзера.

Кэти Перри не теряет позитива, несмотря на то, что пандемия коронавируса разрушила планы относительно ее свадьбы с Орландо Блумом. На личной странице исполнительницы в инстаграме появились фото и видео, на которых она изображена в костюме большого санитайзера.

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Дома знаменитость организовала импровизированную студию для сьемки телепроекта American Idol. Под снимками она отметила, что приглашает всех в домашнюю студию.

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Также Кэти поделилась роликом, где в таком наряде не только позирует на съемках, но и занимается бытовыми делами. Она помыла посуду и насыпала еду. Артистка призвала всех беречь себя и мыть руки.

Я просто хотела убедиться, что American Idol проходит максимально безопасно,

– написала в публикации певица.

На предложение коллег "открутиться" беременная Перри ответила, что прекрасно себя чувствует и осталась в таком наряде на весь эфир.

Отметим, по состоянию на 28 апреля в США зафиксировали 1 010 507 случаев COVID-19. Там от коронавирусной болезни умерли 56 803 человека. Удалось выздороветь 139 162 инфицированным.