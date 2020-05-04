В костюме туалетной бумаги: Кэти Перри ошарашила очередным карантинным образом

Американская певица не боится выглядеть забавно и продолжает эксперименты со стилем. Если раньше беременная Кэти Перри скрыла округлый живот за костюмом санитайзера, то в этот раз нарядилась в платье в виде туалетной бумаги.

Будущая мать первенца не слишком охотно делится с общественностью тем, как проходит ее изоляция с женихом Орландо Блумом. Так, Кэти Перри в инстаграм-профиле не публикует новых кадров в изысканных платьях, которые подчеркивают ее беременность, как это было до карантина. Зато певица каждый раз ошарашивает фанов неординарными костюмами. На этот раз звезда предстала в образе туалетной бумаги.

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Кэти Перри сняла очередной домашний ролик для шоу American Idol, в котором участвует в роли звездного тренера. Она поделилась видео, на котором в гигантском образе складывает пазлы на террасе своего дома, а впоследствии достает пирог из духовки. Спокойным видом исполнительница делает вид, будто платье в форме туалетной бумаги не доставляет ей никакого дискомфорта.

Несмотря на такой необычный look, Кэти Перри не забыла и об аксессуарах. На ней нежно-розовая повязка и массивные белые серьги, а на лице – макияж с акцентом на губах.

В комментариях фолловеры предположили, что певица намеренно выбирает для съемок такие наряды, которые полностью прячут ее округлый живот. Наверное, звезда даже сейчас стремится уберечь своего малыша от лишних глаз и обеспечить приватность для отпрыска.

Напомним, что знаменитые родители Кэти Перри и Орландо Блум ждут рождения дочери, которую, как прогнозируют в прессе, назовут в честь покойной бабушки певицы Энн Перл Хадсон, которая недавно ушла из жизни в 99-летнем возрасте. Ранее инсайдеры из близкого окружения пары сообщали, что певица беспокоится за роды в условиях пандемии, а чрезмерный стресс будущей матери первенца провоцирует ссоры в семье.

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