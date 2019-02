В костюме украинского бренда: Джамала показала результаты стильной съемки в Варшаве

Украинская певица Джамала сразу после второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 отправилась в Польшу. В столице соседней страны она приняла участие в стильной фотосессии.

Активные телесъёмки, новые вокальные проекты и запись песен – в таком водовороте ежедневных дел Джамала находит время на стильные фотосессии. Их результаты украинская певица охотно демонстрирует поклонникам в своем блоге в Instagram.

На днях там появились весенние снимки, сделанные в Варшаве. Джамала предстала перед камерами в стильном наряде от отечественного бренда The COAT by Katya Silchenko. Розовый топ и миди-юбка с цветочным принтом подчеркнули стройную фигуру артистки и ее весеннее настроение. Джамала дополнила свой look стильной обувью на устойчивых каблуках.

Говорят, жители Юга отличаются добротой и веселым нравом. Это все благодаря солнцу и теплу. Вот и мы наберемся терпения и дождемся солнца в наших краях. Осталось совсем немного до весны! И мы будем добрее,

– подписала снимки Джамала.

Пока неизвестно, где именно появятся солнечные фото эффектной Джамалы. Однако снимки уже успели взбудоражить сеть и добавить поклонникам певицы хорошего настроения.



Джамала показала весенний образ​ / Instagram / @jamalajaaa