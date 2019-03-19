В кожаной куртке и брюках: первый публичный выход Пэрис Джексон после попытки суицида

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Модель Пэрис Джексон
Модель Пэрис Джексон / www.gettyimages.com

В Лос-Анджелесе состоялась анонсированная премьера фильма The Dirt. На светское событие пришло немало знаменитостей, среди которых – дочь легенды поп-музыки и модель Пэрис Джексон.

В центре сюжета новой киноленты – группа Motley Crue, которая сумела завоевать себе мировую славу и стать одним из самых успешных рок-коллективов в истории музыки.

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Вероятно, именно сюжет фильма The Dirt повлиял на выбор наряда модели Пэрис Джексон. Знаменитость вышла на красную дорожку в кожаной куртке, черной кофте и обтягивающих брюках. Несколько дерзкий образ она дополнила массивными украшениями и тяжелым макияжем.

Рядом с 20-летней дочерью легенды поп-музыки Майкла Джексона красовался ее бойфренд – Габриэль Гленн. Мужчина поддержал свою любимую и предстал перед камерами в рокерском наряде.

Модель Періс Джексон з бойфрендом
Модель Пэрис Джексон с бойфрендом / Getty Images

Это первый выход Пэрис Джексон после попытки суицида. Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что дочь Майкла Джексона перерезала себе вены и попала в госпиталь. Неизвестно, кто спас девушку, вызвав службу спасения. После неудачной попытки совершить самоубийство родственники Пэрис взяли ее под свою опеку, а члены ее творческой команды не оставляют ее наедине.

В то же время сама Джексон заявила, что информация журналистов – это ложь. Однако на красной дорожке она тщательно прикрывала руки, хоть и демонстрировала, что у нее все в порядке.


Пэрис Джексон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голливуд Стиль и мода Пэрис Джексон
Источник: LifeStyle 24
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