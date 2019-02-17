В кожаной мини-юбке и с пышным бюстом: провокационный образ Леси Никитюк

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк посетила 16 февраля второй украинский Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение, который пройдет в Израиле в мае.

На съемочной площадке Нацотбора звезда не могла не навестить ведущего Сергея Притулу. Добавим, что Сергей и Леся работают вместе в шоу "Кто сверху?"Так, новые снимки с другом и коллегой Никитюк опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

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"Благословила Дмитриевича Сергея Притулу на эфир", – подписала снимки Никитюк.

Для выхода Леся примерила соблазнительную кожаную мини-юбку со стильными ремнями, которую дополнила черным верхом с глубоким вырезом. Завершал образ украинской телеведущей яркий макияж с акцентом на губы темно-вишневого цвета.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Facebook