В кожаной мини-юбке: Леся Никитюк показала стильный образ на лето

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой блог в социальных сетях, за которым следят более 2,8 миллионов поклонников. Звезда часто демонстрирует поклонникам стройную фигуру и стильные комбинации в одежде.

Новый снимок Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

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В своих рассказах Никитюк иногда пародирует мировых селебрити, показывая свой наряд и говоря смешным голосом "This is my look of the day" ("Это мой образ на сегодня"). С такой подписью телеведущая приобрела себе футболку и дополнила ее кожаной мини-юбкой.

Завершили образ Леси волосы, собранные в пышный хвост, и дневной макияж с акцентом на глазах.

Фанаты Никитюк пребывают в восторге от каждого нового снимка Леси и называются ее украинской Кьярой Ферраньи (итальянский блогер). "Красавица", "Глаза горят – это Ваш секрет красоты", "Богиня", – пишут пользователи в сети.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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