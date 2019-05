В кожаной мини-юбке: Леся Никитюк показала стильный образ на лето

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой блог в социальных сетях, за которым следят более 2,8 миллионов поклонников. Звезда часто демонстрирует поклонникам стройную фигуру и стильные комбинации в одежде.

Новый снимок Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Леся Никитюк впервые прокомментировала завершение прежних отношений

В своих рассказах Никитюк иногда пародирует мировых селебрити, показывая свой наряд и говоря смешным голосом "This is my look of the day" ("Это мой образ на сегодня"). С такой подписью телеведущая приобрела себе футболку и дополнила ее кожаной мини-юбкой.

Завершили образ Леси волосы, собранные в пышный хвост, и дневной макияж с акцентом на глазах.

Фанаты Никитюк пребывают в восторге от каждого нового снимка Леси и называются ее украинской Кьярой Ферраньи (итальянский блогер). "Красавица", "Глаза горят – это Ваш секрет красоты", "Богиня", – пишут пользователи в сети.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk