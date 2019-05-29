В кожаном белье: Белла Хадид поразила сеть провокационным образом – фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / www.gettyimages.com

Американская модель Белла Хадид шокировала поклонников в сети неожиданным откровенным образом, примерив кожаный наряд в новой фотосессии для журнала.

Эпатажное фото Хадид опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Белла позирует в кожаном бюстгальтере, облегающей мини-юбке, черной накидке и чулках. Завершают необычный образ супермодели черные очки и туфли-лодочки на высоких каблуках.

Интересной деталью стал короткий черный парик с челкой, который примерила знаменитость.

"Отправьте меня в будущее", – отметила в подписи Хадид.

Так, стилисты подготовили провокационный образ для новой фотосессии журнала Pop Magazine. Пользователи в сети уже с восторгом отреагировали на снимок с "бэкстейджа". Так, за первые часы фото насобирало более 560 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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