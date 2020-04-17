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В кожаном мини-платье: Ана де Армас выбрала пикантный наряд для выхода с Беном Аффлеком

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Ана де Армас вышла на прогулку с Беном Аффлеком / Instagram / @ana_d_armas

Голливудская актриса Ана де Армас стала чуть ли не главной звездой западных таблоидов. После того, как стало известно о ее романе с Беном Аффлеком, пресса обращает внимание на каждый их публичный выход.

На днях влюбленные, по традиции, покинули поместье Бена Аффлека в Лос-Анджелесе для прогулки. Папарацци сфотографировали пару, когда они выгуливали своих собак. Бен Аффлек и Ана де Армас наконец прислушались к советам ВОЗ и одели медицинские маски.

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Интересно, что карантинная прогулка никак не повлияла на эффектность образа красавицы. Ана де Армас красовалась рядом со звездным бойфрендом в мини-платье из экокожи. К наряду она подобрала белые кеды, которые гармонично дополнили стильный look.

В то же время Бен Аффлек выбрал более будничный наряд. Актер выгуливал собаку в обычной футболке и джинсах, под которые обул кроссовки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Как известно, Ана де Армас и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокая вода". Именно там возникла симпатия между главными актерами, которые играли супругов. Поэтому после завершения съемок Ана и Бен устроили романтический отдых на Кубе. И, кажется, эти отношения могут перерасти в брак: актриса уже переехала к любимому, а Аффлек даже планирует познакомить девушку со своими детьми от предыдущих отношений с Дженнифер Гарнер.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Бен Аффлек Звездные романы Голливуд Стиль и мода
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