В кожаном пальто и на каблуках: роскошный выход Моники Беллуччи в Милане

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи приехала в Милан, где уже стартовала Неделя моды (19 – 25 февраля). Для первого выхода знаменитость подготовила любимый total black образ.

Моника попала в объективы папарацци на выходе из аэропорта в Милане. Актриса надела черное кожаное пальто длины миди с поясом, который сделал акцент на ее талии.

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Завершили образ Беллуччи традиционные солнцезащитные очки и замшевые сапоги темно-серого оттенка. Под пальто можно разглядеть рубашку также черного цвета, который является любимым для актрисы. Даже на публичных мероприятиях и красных дорожках итальянка выглядит роскошно в total black.

Моніка Беллуччі

Моника Беллуччи / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Неделя моды Моника Беллуччи
Источник: LifeStyle 24
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