В кожаном пальто и на каблуках: роскошный выход Моники Беллуччи в Милане
Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи приехала в Милан, где уже стартовала Неделя моды (19 – 25 февраля). Для первого выхода знаменитость подготовила любимый total black образ.
Моника попала в объективы папарацци на выходе из аэропорта в Милане. Актриса надела черное кожаное пальто длины миди с поясом, который сделал акцент на ее талии.
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Завершили образ Беллуччи традиционные солнцезащитные очки и замшевые сапоги темно-серого оттенка. Под пальто можно разглядеть рубашку также черного цвета, который является любимым для актрисы. Даже на публичных мероприятиях и красных дорожках итальянка выглядит роскошно в total black.
Моника Беллуччи / Getty Images
Моника Беллуччи / Getty Images
Моника Беллуччи / Getty Images
Моника Беллуччи / Getty Images