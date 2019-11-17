В кожаном плаще на голое тело: провокационный выход модели Беллы Хадид
Американская модель Белла Хадид покорила поклонников обольстительным выходом. На инстаграм странице она поделилась снимками, представ в кожаном плаще, надетом на голое тело.
Снимки сексуальная Белла Хадид сделала во французском отеле. Модель предстала перед камерами в сексуальном кожаном плаще от бренда Supriya Lele. Под верхней одеждой виднелось обнаженное тело Беллы Хадид и черные брюки, что выглядело довольно провокационно. Обаяния добавляли и завязки, которые помогали манекенщице избежать снимков топлесс. Белла Хадид завязала волосы в хвост и сделала эффектный макияж, вызвав восторг у своих поклонников.
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Интересно, что в таком откровенном образе модель пришла на интервью, которое организовал французский журнал Vogue. Во время беседы с журналистами Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере, о которой мечтают тысячи ее коллег во всем мире.
Собираюсь поговорить на французском фестивале моды Vogue о моей карьере, о том, как она началась, прогрессировала и стала моим увлечением,
– прокомментировала выход Белла Хадид.
Сексуальная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid
Провокационный образ Беллы Хадид / Instagram / @bellahadid
Как известно, кожаная одежда является трендом этого сезона. Поэтому немало знаменитых модниц уже успели его засветить во время публичных выходов. Поэтому Белла Хадид – не единственная звезда, которая поразила провокационнымт нарядамт. На днях модель Рози Хантингтон-Уайтли привлекла внимание всех участников премии Revolve Awards-2019, надев сексуальное кожаное платье.
Рози Хантингтон-Уайтли на красной дорожке / Getty Images