В кожаном плаще на голое тело: провокационный выход модели Беллы Хадид

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Белла Хадид: сексуальный образ / Instagram / @bellahadid

Американская модель Белла Хадид покорила поклонников обольстительным выходом. На инстаграм странице она поделилась снимками, представ в кожаном плаще, надетом на голое тело.

Снимки сексуальная Белла Хадид сделала во французском отеле. Модель предстала перед камерами в сексуальном кожаном плаще от бренда Supriya Lele. Под верхней одеждой виднелось обнаженное тело Беллы Хадид и черные брюки, что выглядело довольно провокационно. Обаяния добавляли и завязки, которые помогали манекенщице избежать снимков топлесс. Белла Хадид завязала волосы в хвост и сделала эффектный макияж, вызвав восторг у своих поклонников.

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Интересно, что в таком откровенном образе модель пришла на интервью, которое организовал французский журнал Vogue. Во время беседы с журналистами Белла Хадид рассказала о своей модельной карьере, о которой мечтают тысячи ее коллег во всем мире.

Собираюсь поговорить на французском фестивале моды Vogue о моей карьере, о том, как она началась, прогрессировала и стала моим увлечением,
– прокомментировала выход Белла Хадид.

Сексуальна Белла Хадід
Сексуальная Белла Хадид​ / Instagram / @bellahadid

Провокативний образ Белли Хадід
Провокационный образ Беллы Хадид / Instagram / @bellahadid

Как известно, кожаная одежда является трендом этого сезона. Поэтому немало знаменитых модниц уже успели его засветить во время публичных выходов. Поэтому Белла Хадид – не единственная звезда, которая поразила провокационнымт нарядамт. На днях модель Рози Хантингтон-Уайтли привлекла внимание всех участников премии Revolve Awards-2019, надев сексуальное кожаное платье.

Розі Гантінгтон-Вайтлі на червоній доріжці
Рози Хантингтон-Уайтли на красной дорожке​ / Getty Images 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Белла Хадид Мода
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