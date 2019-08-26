В кожаном платье и берете: Дженнифер Лопес эффектно появилась на премьере фильма "Стриптизерши"

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Кажется, для 50-летней американской актрисы и певицы не существует возраста. Роскошная Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма "Стриптизерши", где она играет одну из главных ролей, в потрясающем образе в стиле 80-х.

Поскольку вскоре во всем мире состоится премьера ленты "Стриптизерши", актерский состав путешествует по городам и посещает дебютные презентации картины. Накануне первый показ фильма состоялся в Лос-Анджелесе, куда пришли все главные актрисы уже популярной ленты.

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Невероятная пятерка состояла из Кеке Пелмер, Cardi B, Констанс Ву, Дженнифер Лопес и Лили Рейнхарт. Однако наибольшее внимание привлекла к себе 50-летняя Джей Ло. В отличие от своих коллег она выбрала неяркий, сдержанный, но не менее стильный наряд. На ней было кожаное платье в стиле 80-х с закрытым декольте от Zimmermann, а главным аксессуаром выступил берет тон в тон к платью. Образ дополнили золотистые туфли-лодочки с открытой пяткой и много драгоценностей.

Дженніфер Лопес, акторський склад фільму
Дженнифер Лопес и другие актрисы из фильма "Стриптизерши" / Getty Images 

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес на премьере фильма "Стриптизерши" / Getty Images 
 

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Теги: LifeStyle Cardi B Дженнифер Лопес Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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