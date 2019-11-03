В кожаном платье: Кортни Кардашьян взбудоражила фанов сексуальным выходом в Лос-Анджелесе

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Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / www.gettyimages.com

40-летняя Кортни Кардашян – старшая сестра клана Кардашян-Дженнер – попала в объективы папарацци в субботу вечером, 2 ноября, когда направлялась на вечеринку в Лос-Анджелесе.

Кортни Кардашьян привлекла к себе немало внимания провокационным образом. Для выхода звезда реалити-шоу нарядилась в смелое кожаное платье.

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Главным акцентом в образе стало глубокое декольте платья, которое подчеркнуло пышный бюст 40-летней Кортни. Старшая дочь Крис Дженнер, у которой рост 155 сантиментров, дополнила look босоножками на шпильках в цвет платья.

Селебрити решила не нагружать образ лишними аксессуарами, поэтому завершает эффектный "аутфит" только маленькая сумка в руках.

Кортні Кардашян
Кортни Кардашьян / Getty Images

Кортні Кардашян
​Кортни Кардашьян / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кортни Кардашян
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