В кожаном платье: Кортни Кардашьян взбудоражила фанов сексуальным выходом в Лос-Анджелесе

40-летняя Кортни Кардашян – старшая сестра клана Кардашян-Дженнер – попала в объективы папарацци в субботу вечером, 2 ноября, когда направлялась на вечеринку в Лос-Анджелесе.

Кортни Кардашьян привлекла к себе немало внимания провокационным образом. Для выхода звезда реалити-шоу нарядилась в смелое кожаное платье.

Читайте также: Кендалл Дженнер – 24! Интересные факты о супермодели, которые вас удивят

Главным акцентом в образе стало глубокое декольте платья, которое подчеркнуло пышный бюст 40-летней Кортни. Старшая дочь Крис Дженнер, у которой рост 155 сантиментров, дополнила look босоножками на шпильках в цвет платья.

Селебрити решила не нагружать образ лишними аксессуарами, поэтому завершает эффектный "аутфит" только маленькая сумка в руках.



Кортни Кардашьян / Getty Images



​Кортни Кардашьян / Getty Images