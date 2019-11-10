В кожаном платье от Dior: Шарлиз Терон поразила образом на торжественном событии

Голливудская актриса Шарлиз Терон снова оказалась в центре новостей всех западных СМИ. На этот раз знаменитость покорила сеть эффектным выходом на красную дорожку премии American Cinematheque Award.

Торжественное событие состоялось в Лос-Анджелесе 9 ноября. Многие голливудские звезды пришли на церемонию, чтобы поддержать своих коллег и побороться за престижную статуэтку. Награду за выдающиеся достижения в кинематографе получила Шарлиз Терон. Во время речи актриса не сдерживала своего восторга и призналась, что, став лауреатом многочисленных премий, ей до сих пор сложно поверить в реальность своего успеха.

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"Спасибо организаторам за эту награду, я действительно поражена. Простой человек внутри меня каждый раз не может поверить в то, что это действительно происходит. Очень часто я чувствую неудобно, когда люди говорят обо мне и моей работе в кино столько приятных вещей. Так, я много работала, но все-таки удача сыграла большую роль в том, где я сейчас нахожусь. И я никогда об этом не забуду", – призналась Шарлиз Терон.



Шарлиз Терон и Адам Арон / Getty Images

Однако не только откровенная речь привлекла внимание всех журналистов. Перед участниками American Cinematheque Award Шарлиз Терон появилась в роскошном платье от Dior. Это и неудивительно, что актриса выбрала наряд именно от этого знаменитого бренда, ведь уже несколько лет подряд является их послом. Кожаное платье Шарлиз Терон выглядело роскошно, ведь поверх мини-одежды дизайнеры пришили кружевной вечерний верх. Такой look звезда дополнила туфлями-лодочками и массивными украшениями.

Шарлиз решила быть более утонченной, сделав стильную укладку волос и едва заметный макияж. Выглядела она великолепно, что отметили не только фанаты, но и эксперты американских таблоидов.



Шарлиз Терон в Лос-Анджелесе / Instagram / @charlizeafrica