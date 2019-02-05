В кожаном платье с глубоким декольте: Белла Хадид снялась в обольстительной фотосессии

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадид сделала сюрприз армии поклонников в социальных сетях, показав новые снимки в образе девушки-кошки.

Результаты новой фотосессии Белла опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, Хадид позирует в сексуальном образе. На снимках супермодель одета в кожаное платье, которое украшено ремнями. Ее образ завершают черные ботфорты и массивные золотые серьги.

Соблазнительный макияж со стрелками и пышные локоны прекрасно дополнили стиль звезды.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Белла Хадид
Источник: 24 канал
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