В кожаном платье с глубоким декольте: Белла Хадид снялась в обольстительной фотосессии

Супермодель Белла Хадид сделала сюрприз армии поклонников в социальных сетях, показав новые снимки в образе девушки-кошки.

Результаты новой фотосессии Белла опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Скорость, энергия, оптимизм: Белла Хадид снялась для рекламного кампейна Michael Kors

Так, Хадид позирует в сексуальном образе. На снимках супермодель одета в кожаное платье, которое украшено ремнями. Ее образ завершают черные ботфорты и массивные золотые серьги.

Соблазнительный макияж со стрелками и пышные локоны прекрасно дополнили стиль звезды.



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid