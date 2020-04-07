В кожаных брюках и кружевном топе: Елена Шоптенко поразила образом на карантине
Знаменитая украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко даже на карантине имеет непревзойденный вид. В сети она показала свою новую покупку – приталенные брюки из экокожи.
Карантин закончится, поэтому модницы уже заботятся о своем гардеробе. К ним присоединилась и Елена Шоптенко, которая похвасталась в инстаграм-блоге новой покупкой.
Смотрите также: Ким Кардашян презентовала новую линию белья: сексуальные фото
Перед камерой своего телефона танцовщица позировала в штанах из экокожи, которые являются трендом этого сезона. Довольно соблазнительный образ она решила дополнить кружевным топом и удлиненным пиджаком. Желтые туфли-лодочки завершили стильный look Елены Шоптенко.
А уже в заметке хореограф призналась, что давно искала себе такие штаны, однако только на карантине сумела их найти. Елена Шоптенко примерила обновку и охотно красовалась в своей гардеробной.
Я так давно хотела брюки из искусственной кожи! Так хотела! Долго искала – не нашла. Снова искала. Потом шила. И вот они мои! Они в точности такие, как я хотела! А главное что? Главное – вовремя! Надену сейчас и пойду вся такая красивая на кухню прогуляюсь, – пошутила она.
Известно, что на время карантина Елена Шоптенко самоизолировалась в собственном доме с маленьким сыном и мужем. Однако танцовщица не забывает и о своих поклонниках. На днях по их просьбе Елена Шоптенко станцевала страстную румбу, которая взбудоражила сеть.
Читайте также
-
Еврейские кучки 2020: что это такое и когда они будут перед Пасхойсегодня , 13:28
-
В мини-шортах и с розовой бананкой: карантинная прогулка Риз Уизерспунсегодня , 09:51
-
Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравлениясегодня , 08:02
-
До сих пор не могу поверить, что его нет, – певица Sonya Kay прокомментировала потерю отцасегодня , 11:59
-
Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мирсегодня , 09:30
-
Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили название своей благотворительной организациисегодня , 11:21