В кожаных брюках и кружевном топе: Елена Шоптенко поразила образом на карантине

Знаменитая украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко даже на карантине имеет непревзойденный вид. В сети она показала свою новую покупку – приталенные брюки из экокожи.

Карантин закончится, поэтому модницы уже заботятся о своем гардеробе. К ним присоединилась и Елена Шоптенко, которая похвасталась в инстаграм-блоге новой покупкой.

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Перед камерой своего телефона танцовщица позировала в штанах из экокожи, которые являются трендом этого сезона. Довольно соблазнительный образ она решила дополнить кружевным топом и удлиненным пиджаком. Желтые туфли-лодочки завершили стильный look Елены Шоптенко.

А уже в заметке хореограф призналась, что давно искала себе такие штаны, однако только на карантине сумела их найти. Елена Шоптенко примерила обновку и охотно красовалась в своей гардеробной.

Я так давно хотела брюки из искусственной кожи! Так хотела! Долго искала – не нашла. Снова искала. Потом шила. И вот они мои! Они в точности такие, как я хотела! А главное что? Главное – вовремя! Надену сейчас и пойду вся такая красивая на кухню прогуляюсь, – пошутила она.

Известно, что на время карантина Елена Шоптенко самоизолировалась в собственном доме с маленьким сыном и мужем. Однако танцовщица не забывает и о своих поклонниках. На днях по их просьбе Елена Шоптенко станцевала страстную румбу, которая взбудоражила сеть.