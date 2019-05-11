В кожаных штанах и белых лодочках: Даутцен Крус в объективах папарацци

34-летняя нидерландская супермодель и экс-ангел Victoria's Secret Даутцен Крус продемонстрировала стильный образ на улицах Нью-Йорка в четверг, 9 мая.

Экс-ангел Victoria's Secret для выхода подготовила яркий и простой look. Даутцен надела широкие черные кожаные брюки с водолазкой в тон.

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Для создания обольстительного силуэта в over-size наряде модель дополнила образ ремнем на талии, а также примерила белые лодочки на устойчивых и удобных каблуках.

Для завершения визажисты Крус сделали ей насыщенный макияж с акцентами на глазах и красной помадой для губ. Из аксессуаров на звезде только круглые массивные серьги и черный клатч.



​Даутцен Крус / Getty Images



Даутцен Крус / Getty Images