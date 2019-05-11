В кожаных штанах и белых лодочках: Даутцен Крус в объективах папарацци

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Даутцен Крус
Даутцен Крус / www.gettyimages.com

34-летняя нидерландская супермодель и экс-ангел Victoria's Secret Даутцен Крус продемонстрировала стильный образ на улицах Нью-Йорка в четверг, 9 мая.

Экс-ангел Victoria's Secret для выхода подготовила яркий и простой look. Даутцен надела широкие черные кожаные брюки с водолазкой в тон.

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Для создания обольстительного силуэта в over-size наряде модель дополнила образ ремнем на талии, а также примерила белые лодочки на устойчивых и удобных каблуках.

Для завершения визажисты Крус сделали ей насыщенный макияж с акцентами на глазах и красной помадой для губ. Из аксессуаров на звезде только круглые массивные серьги и черный клатч.

Даутцен Крус
​Даутцен Крус / Getty Images

Даутцен Крус
Даутцен Крус / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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