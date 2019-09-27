В кожаных штанах и на высоких каблуках: королева Летиция потрясла стильным выходом

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Королева Летиция
Королева Летиция / Getty Images

Представительница испанской королевской семьи Летиция совершила очередной официальный выход. 47-летняя супруга Филиппа VI похвасталась стройной фигурой в эффектном образе, для которого использовала один из трендов сезона – кожаные брюки.

Дресс-код королевских семей Монако, Испании, Бельгии и других стран значительно отличается от правил монаршей семьи Великобритании. Так, королева Летиция свободно может позволить себе одеть эффектный кожаный наряд, в отличие от Кейт Миддлтон, например. В подобных образах выходили к публике королева Рания, которая надела костюм из эко-кожи, а также княгиня Шарлин, которая завершила образ кожаной курткой.

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Так, на презентацию проекта против наркомании, которую представлял испанский фонд FAD, Ее Величество пришла в невероятно стильном образе. На стройной Летиции была белая удлиненная двубортная жилетка с черными пуговицами от испанского бренда Massimo Dutti, а также кожаные зауженные брюки от отечественной марки Uterqüe. Образ завершила черная обувь на каблуке, которую позже королева сменила на удобные туфли "на низком ходу".

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиція
Король Филипп VI и его жена Летиция / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Летиция, королева Испании
Источник: LifeStyle 24
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